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(Özel) TEM Otoyolu'nda “makas” terörü kamerada

TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir maganda sürücü, hafif ticari araçla araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlike düşürdü.

Sivil trafik polisinin tespit ettiği araca toplamda 4 bin 929 lira idari para cezası kesildi.


TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda hafif ticari aracın sürücüsü, araçların arasında “makas” atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü ardından gözden kayboldu. O anları ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



Plakaya 4 bin 929 lira para cezası


O anları cep telefonuyla kaydeden başka bir sürücünün ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, 34 DMP 484 plakalı araca “makas atmak” ve “emniyet şeridi ihlal” suçlarından toplamda 4 bin 929 lira idari para cezası kesti.

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