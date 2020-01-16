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(Özel) Temizlik işçisinin sokak köpeklerine süpürgeyle masaj yaptığı ısıtan görüntüler kamerada

Üsküdar’da temizlik işçisi, elindeki süpürgeyle iki sokak köpeğine masaj yaptı.

Üsküdar'da temizlik işçisi, elindeki süpürgeyle iki sokak köpeğine masaj yaptı. Köpekler masaj için adeta sıra beklerken, o iç ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.


Üsküdar Belediyesi bünyesinde görevli bir temizlik işçisi, sokakta gördüğü iki sokak köpeğine süpürgesiyle masaj yaptı. Köpekler, masaj için sıraya girip birbirlerini bekledi. Temizlik işçisinin özenle masaj yaptığı köpeklerin halinden memnun oldukları görüldü.


İç ısıtan o görüntüler vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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