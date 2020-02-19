(Özel) Tente mağduru 3 yıldır yatağa bağlı yaşıyor, yargı süreci hala tamamlanmadı

Bakırköy Ataköy'de Ömer Duruk Camii'nde cenaze namazı esnasında kar birikintisinin ağırlığı ile tentenin çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi ise yaralanmıştı. O günden sonra eşi yatağa bağlı yaşayan Cemile Yılmaz, "O kadar acı bir olay ki ben anlatsam dünya ağlar" dedi. Olaydan sonra eşinin yaşadığını bile hissetmediğini söyleyen Yılmaz, 3 yıldır devam eden yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyor.

Bakırköy Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Camii'nde 10 Ocak 2017'de, cenaze namazının kılındığı bölümün üstünü örten tente, kar birikintisinin ağırlığı ile çökmüştü. Çöken tentenin altında kalan 3 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından yapılan soruşturma 2 yıl sonra tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda İstanbul Belediye Başkanlığı'na bağlı 2 imamın asli, 2 cami imamının ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti. 4 imam hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 1 yıldır devam eden davada mahkeme henüz kararını açıklamadı.

“Ben anlatsam dünya ağlar”

Çöken tentenin altında kalan Fikri Yılmaz'ın eşi Cemile Yılmaz, 3 senedir olay nedeni ile eşinin bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Yılmaz, “O gün tentenin altında kalmış ve can vermiş orada sonra tekrar hayata döndürülmüş. 3 senedir ben tek başıma savaşıyorum. O kadar acı bir olay ki ben anlatsam dünya ağlar. Bu haberi aldığımızda zaten dünyamız yıkıldı. Şu an yaşamıyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanım siz çok merhametlisiniz beni ziyaret etmenizi isterim”

Eşi Fikri Yılmaz'ın durumunun kendisini çok üzdüğünü de gözyaşları içinde anlatan Cemile Yılmaz, “Yok böyle bir acı. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Siz gerçekten çok merhametlisiniz. Çok isterim sizin beni ziyaret etmenizi” şeklinde konuştu. Yılmaz, eşinin bilincinin kapalı olduğunu ve vücut fonksiyonlarını yerine getiremediğini de anlattı.

Öte yandan olaya ilişkin görülmeye devam edilen davanın geçtiğimiz duruşmasında müştekiler dinlenmişti. Mahkeme bir sonraki celse dinlenilmeyen 3 müşteki için zorla getirme kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.