İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Ters yöne giren motosiklete taksi çarptı

Esenyurt’ta tek yönlü sokakta ters istikamete manevra yapan bir restoranın motosikletli kuryesine sokağa giren ticari taksi çarptı.

Esenyurt'ta tek yönlü sokakta ters istikamete manevra yapan bir restoranın motosikletli kuryesine sokağa giren ticari taksi çarptı. Kuryenin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tek yönlü sokakta bir restoranın motosikletli kuryesi geri manevra yaptı. Bu sırada sokağa dönen ticari taksi sürücüsü motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile ayağı motosikletin altında kalan sürücü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale çevredeki vatandaşlar ve ticari taksi sürücüsü tarafından yapıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayı gören bir vatandaş yaşanan anları anlatarak, “Motosikleti süren arkadaş ilerliyordu. Taksici de dönerken onu görmedi. Sonra taksici ona vurunca onunda ayağı arada kaldı” dedi.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası firmasının kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün tek yönlü yolda ters istikamete manevra yapması ve ticari taksinin kendisine çarpması yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.