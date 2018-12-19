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(Özel) Ticari taksi şoföründen insanlık dersi

Pendik’te yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli engelli için yola aracını bırakarak, yardımcı olan ticari taksi sürücüsü insanlık dersi verdi.

Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli engelli için yola aracını bırakarak, yardımcı olan ticari taksi sürücüsü insanlık dersi verdi. Diğer sürücüler hızla yanından geçip giderken, ticari taksi sürücüsünün duyarsız kalamadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Pendik Yeşilbağlar Mahallesinde dün sabah saatlerinde yaşanan olay, yürekleri sızlattı. Tekerlekli sandalyeli engelli Taner Pamuk yol kenarında bekleyerek karşıya geçmek istedi. Uzun süre bekleyen Pamuk, araçların durmaması üzerine bir boşluk bulduğu anda yola çıkmaya çalıştı. Sürücüler hızla engelli vatandaşın yanından geçip giderken, Pamuk yola çıkarak araçların durması için uğraştı. Buna rağmen bazı sürücülerin vicdansızlık yaparak manevra yapıp yanından geçip gitmesi yürekleri sızlattı. Yaşanan bu durum karşısında bir ticari taksi sürücüsü duyarsız kalamayarak aracını yolun ortasında bırakıp Engelli Pamuk'a yardım etti. Trafikteki araçları durduran taksi şoförü Taner Pamuk'u yolun karşısına geçirdikten sonra aracına binerek yoluna devam etti. Yaşanan bu insanlık dersi ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

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