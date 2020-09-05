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(Özel) Tıka basa dolu olan minibüs kapıları açık yoluna devam etti

Bahçelievler’de yolcu taşıyan bir minibüs, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu aldı.

Bahçelievler'de yolcu taşıyan bir minibüs, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık şekilde bir yolcunun dışarı sarkarak ilerlediği minibüsteki tehlikeli o anlar ise kameralara yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Koronavirüs önlemlerine aldırış etmeyen minibüs şoförü, kapasitenin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık bir şekilde yolunda devam eden minibüsteki yolcular, adeta aşağı sarktı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapasitenin üzerinde yolcu aldığı ve kapısının açık bir şekilde yoluna devam ediyor.

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