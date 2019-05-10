(Özel) Tırnakçı kadınların “Soyunuruz” diye tehdit ettiği kebapçı o anları anlattı

Şişli'de aralarında bebekli kadının da bulunduğu çete tırnakçılık yaparken fark edilince esnafı "Bizi taciz ettiler der, soyunuruz” diyerek tehdit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları Kebapçı Yusuf Sümbül, anlattı. Sümbül, “Beni de şaşırtan bir şey söylediler. Siz “eğer polisi ararsanız çırılçıplak soyunur dışarı çıkarız bizi taciz ettiler” deriz dediler. Yaklaşık on senedir esnaflık yapıyorum ilk defa böyle bir suçlamayla karşılaştım” dedi.

23 Mart Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Şişli Fulya'da meydana gelen olayda iddiaya göre, cadde üzerindeki bir iş yerine giren bir kadın, esnafa dürüm almak istediğini söyledi. Önce dürümü alıp ardından iade etmek isteyen kadın tırnakçılık yapmaya çalışınca iş yeri çalışanları parasını vermeyerek polis çağırdı. Esnafın, polis ekiplerini beklediği esnada tırnakçı kadın ve biri bebekli 3 kadın daha içeride taşkınlık çıkartarak çalışanlara şok sözler sarf etti. Polisin geleceğini duyunca kadınlar "Parayı vermezsen soyunuruz, bizi taciz ettiler” deriz deyince esnaf 200 lirayı geri verdi. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken Kebapçı Yusuf Sümbül, o anları anlattı. Kadınların sözleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade eden Sümbül, kadından şüphelenmeleri üzerine polis çağırdıklarını ve sonrasında yaşananları anlattı.

“Burada el çabukluğuyla 150 lirayı aldı tırnakladı”

Olayı anlatan Yusuf Sümbül, “Dürüm alma bahanesiyle bir bayan işletmemize geldi, dürümlerin parasını aldım önce 200 lira para verdi. Parayı kontrol ettim sahtelik yoktu, para üstünü hazırlamaya başladım. Kadın bu sefer farklı sorular sordu. 3 dürümden bir tanesinin parasını ödeyeceğini söyledi, diğerlerini gelecek olan arkadaşların vereceğini söyledi. 4 kişilerdi, bana ben 14 lira zannettim diyerek dürümü iade edeceğini söyledi. Burada el çabukluğuyla 150 lirayı aldı tırnakladı. Bende gördüm orada o paranın olmadığını ve geri çıkar dedim. Sonrasında geri çıkardı bende elinden parayı çektim. “Biz bir şey yapmadık” dediler.

“Çırılçıplak soyunur dışarı çıkarız, bizi taciz ettiler deriz” dediler

Kadınların tırnakçılık yaptığını fark etmesi üzerine arkadaşlarına polis çağırmalarını söyleyen ve kadınların söyledikleri karşısında büyük şok yaşayan Sümbül, “Ben arkadaşlara bunları dışarı çıkartın ve polisi arayın dedim, 200 lirasını vermedim. O anda beni de şaşırtan bir şey söylediler. Siz “eğer polisi ararsanız ve 200 lirayı vermezseniz biz burada çırılçıplak soyunur dışarı çıkarız bizi buradakiler taciz ettiler” der “sizi burada rezil ederiz” dediler. Bebeği de var “Biz burada soyunuruz, isyan çıkartırız” dediler. Yaklaşık on senedir esnaflık yapıyorum ilk defa böyle bir suçlamayla karşılaştım. Yemek yeyip parasını ödemeyen, sahte para veren gördük olağan karşılaştık ama taciz ile suçlanmak ilk oldu” dedi.