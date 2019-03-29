(Özel) Trafikte yarışan aracın karıştığı kaza kamerada

Çekmeköy'de karayolunda yarış yapan iki araçtan biri kontrolünü kaybederek bariyerlere girdi. Yarış yapan iki araç ve diğer aracın bariyerlere girdiği anlar başka bir araçtaki kamera tarafından görüntülendi.

Olay dün sabah saatlerinde Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, karayolunda iki araç yarışmaya başladı. Trafikte hızla ilerleyen iki araç diğer araçların yanından geçti. Bu sırada araç sürücülerinden biri hakimiyetini kaybederek bariyerlere girdi. Kaza sonrası ortalığı toz bulutu kaplarken, diğer araçlar kaza yapan araca son anda çarpmaktan kurtuldu. Öte yandan, kaza yapan aracın yarıştığı otomobil sürücüsü ise gözlerden kayboldu. İki aracın yarış yaptığı ve kazaya karıştığı anlar ise başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki araç yarış yapıyor. Ardından arkada giden araç bariyerlere girerken, ortalık toz bulutuna dönüyor.