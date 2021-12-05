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(ÖZEL) Trafikte 'yol benim hakkım' inatlaşması kamerada

Esenyurt’ta trafikte ’yol benim hakkım’ tartışması kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta trafikte 'yol benim hakkım' tartışması kameralara yansıdı. Bir kadın sürücü ile tartışan vatandaş, kamyonetini dakikalarca yol ortasında bırakırken, arkadan gelen araçlar kuyruk oluşturdu. Kısa süreli tartışmaların ardından pes eden sürücüler, yolu açarak inatçı kamyonet sürücüsüne yol verdi.


Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden kamyonet sürücüsü ile kadın bir sürücü sokakta karşı karşıya kaldı. Yol geçiş hakkının kendilerinde olduğunu söyleyen sürücüler birbirlerinden yol istedi. İki taraf da geçiş üstünlüğünün kendi hakları olduğunu iddia ederek birbirlerine yol vermedi. Kadın sürücü ile kamyonet sürücüsü tartışırken arkadan gelen araçların da kuyruk oluşturmasıyla iyice gerginleşen ortamda kamyonet sürücüsü, yol vermemekte direndi. Yol vermeyen kamyonet sürücüsü karşısında pes eden diğer sürücüler, inatçı vatandaşa yol verdi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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