(Özel) Tramvayda şarkı performansı hayran bıraktı

Bağcılar'dan Kabataş'a giden tramvayda bir anda şarkı söylemeye başlayan genç, sesiyle vatandaşların beğenisini kazandı. O anlar ise bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kabataş yönüne giden tramvaydaki bir genç bir anda şarkı söylemeye başladı. Yabancı bir şarkıyı seslendiren genç, tramvaydaki vatandaşları şaşırtırken sesiyle beğeni topladı. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir yandan kendisine ritim tutan bir müzik açan bir yandan yüzündeki maskesini tutarak şarkı söyleyen gencin performansı ise görenleri hayran bıraktı.