(Özel) Turizm polisi Rus kadın turistin kolyesini çalan hırsızları 24 saat geçmeden yakaladı

Rusya'dan turistik seyahat için İstanbul'a gelen iki kadın turistin Fatih sahil yolunda kaybettiği ve çalınan altın kolyesi, İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu 24 saat geçmeden bulundu. Kolyeyi çalan suç makinesi iki şahıs gözaltına alınırken, ekiplerin kolyeyi teslim ettiği turist kadınlar turizm polisine teşekkür etti. Hırsızların kolyeyi sattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, turistik seyahat için ülkeye gelen turistleri hedef alan suçlulara göz açtırmıyor. Yerli ve yabancı turistler için gece ve gündüz demeden görevinin başında olan turizm polisi, sorun yaşayan turistlerin mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Rusya'dan önceki gün İstanbul'a gelen Rusya uyruklu Mavelina Dzhuraeva ve Laroslava Libedka, Fatih Kennedy Caddesi sahil yolunda yürüdükleri esnada 900 lira değerindeki altın kolyesinin içinde bulunduğu el çantasını kaybetti. Kadınlar yollarına devam ederken onları hemen arkalarından takip eden 2 şahıs yere düşürdükleri çantayı alarak kayıplara karıştı. Turist kadın çantasını kaybettiğini fark etmesinin ardından dolaştıkları yere geri geldi ancak çantayı bulamadı. Olayın ardından turist kadınlar İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü'ne gelerek şikayette bulundu.

Kolye 24 saat geçmeden bulundu

Hemen harekete geçen turizm polisi, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ile birlikte ortak bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şahısları fiziki ve teknik takibe aldı. Şahısların eşkallerini belirleyen polis, kolyeyi kentin turistik bölgesindeki bir kuyumcuya sattıklarını belirledi. Durumdan şüphelenen kuyumcunun turizm polisine bilgi vermesi ve devam eden çalışmalar sonucunda ekiplerin de görüntülerden tespit ettiği şahıslar, yolda yürüdükleri esnada sattıkları kolyenin parası ile kıskıvrak yakalandı.

Turist kadınlar turizm polisine teşekkür etti

Şahısların yakalanmasının ardından kuyumcuya giden turizm polisi, cumhuriyet savcısının talimatıyla zanlıların sattığı kolyeyi esnaftan teslim alarak verdiği parayı da iade etti. Olay nedeniyle kuyumcu esnafı da turizm polisleri tarafından çalıntı mallar konusunda bilgilendirildi. Olayın ardından şubeye davet edilen turistlere, kaybettikleri kolye teslim edildi. Turizm polisine 24 saat geçmeden sonuçlandırdıkları olay için teşekkür eden turist kadınlar, “Turizm polisine çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir şekilde buldular. Hızlı bir şekilde organize oldular ve bizim kolyemizi bize getirdiler” dedi.

Suç makinesi hırsızlar adliyeye sevk edildi

Öte yandan hırsızların kolyeyi kuyumcuya sattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kolyeyi çalan iki hırsız kuyumcuya giriyor. Bir süre sonra kolyeyi esnafa uzatarak satmak istediklerini söylüyor. Esnaf kolyeye değer biçtikten sonra hırsızlara bir miktar para veriyor. Parayı alan hırsızlar gözden kayboluyor. Gözaltına alınarak şubeye götürülen M.A.B. (18) ve İ.Ş. (20) sorgulanmalarının ve Sirkeci Polis Merkezi'ndeki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların, “Kasten yaralama”, “yağma”, “hırsızlık”, “uyuşturucu madde kullanmak” gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.