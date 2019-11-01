(Özel) Türk saatçilerinin hayali gerçek oldu

Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı kuruldu. Kuruluş toplantısında konuşan Vakıf Başkanı Hayrettin Akpınar, Bursa Tophane Anadolu Endüstri Meslek Lisesi'nde bu yıl öğrenci alınan Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü'nün atölyesinin cihazları tamamlanarak yarı yılda hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Türkiye'de saatçilik ve uzay teknolojilerinde hizmet verecek ilk Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı kuruldu. Yıldız Parkı, Malta Köşkü'nde düzenlenen Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı'nın kuruluş toplantısına Tüm Saatçi İş adamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Hayrettin Akpınar, İstanbul Saatçiler Odası Başkanı Sedat Güngörür, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teknik Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, Tophane Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Murat Taşdelen'in yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nde açılacak Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü'nün müjdesi verildi. Türkiye'de ilk kez saatçilik bölümü açılacağını kaydeden Tüm Saatçi İş adamları Derneği Başkanı Hayrettin Akpınar, “Bugün burada Türkiye'de ilk defa Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Vakfı'nın kuruluşunu gerçekleştiriyoruz. Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi'ndeki Mikromekanik ve Saatçilik Bölümünü destekleyecek ve onun gelişimini sağlayacak bir vakfın kuruluş günündeyiz. Türkiye'de ilk defa böyle bir okul açılıyor. Vakıfta önemli işler yapacağını umut ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin yurt dışında stajını sağlamasına ve hem de ileri bir eğitim almasını amaçlıyoruz”

Açılacak okulla öğrencilerin ileri bir eğitim almasını hedeflediklerini anlatan Akpınar, “Bu okulun iyi bir eğitim sağlayabilmesi için İsviçre'den ve yurt dışından teknik donanım sağlanmasını, müfredat konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na yardımcı olunmasını vakfın bir görevi olarak görüyoruz. Ayrıca bu okulda öğrenim görecek öğrencilerin yurt dışında stajını sağlamasına ve hem de ileri bir eğitim almasına imkanlar sağlayacağız” dedi.

“Yaklaşık 60 yıldır açılamayan bir bölümün Bursa'da açılması bizim için bir fırsattır”

Üretimin üssü olan Bursa'da Mikromekanik ve Saatçilik Bölümünün açılacak olmasını fırsat olarak değerlendiren Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Altıntaş, “Mikromekanik ülkemiz açısından önemli bir meslek alanı. Özellikle saatçiliğin yanı sıra uzay sanayi ve savunma sanayiinde kullanım alanları bulunuyor. Mikro mekanik ve yönetime yönelik olarak ara eleman yetiştirme anlamında düşündüğümüz uzun vadeli bir proje. Bakanlığımızın üzerinde hassas şekilde durduğu bir proje. Ayrıca bakan beyin doğrudan desteklediği projelerden birisi. Bu projenin Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleşmesi ise ayrı bir ayrıcalık. Çünkü 150 yıllık bir okuluz, yüzlerce sanayici yetiştirmiş bir okuluz. Bursa, üretimin üssü diyebileceğimiz bir il. Bursa'da bu bölümün açılacak olması da çok önemli. Sektörden doğrudan destek alacağımız bir alan. Yaklaşık 60 yıldır açılamayan bir bölümün Bursa'da açılacak olması da bizim için bir fırsattır. Ülkemiz için hayırlı olsun'' şeklinde konuştu.

Sektör temsilcilerinden Ahmet Aydın ise, mükemmel bir organizasyon içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Vakıf olarak bizim maddi kaynak bulmamız lazım. Milli Eğitim Bakanlığı da bütçe ayırmış durumda. Eğitim için gerekli bir takım makineler sipariş edildi. İsviçre'den hassas makineler getirme aşamasındayız. Biz bu teçhizatla bir saatçilik okulunun yanı sıra ufak bir fabrika açıyoruz aslında. Bu alınan teçhizatlarla eğitimi alan öğrenciler, kendi saatlerini kendi makinelerini yapabilecekler. Mükemmel bir organizasyonun içindeyiz ve bu bizi çok heyecanlandırıyor” diye konuştu. Bursa'daki Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nin 70 yıl önce Rolex Saat'lerinin sahibi olan vakfın destekleri ile Bursa'da atölye kurması da bir ilahi tesadüf oldu. Avrupa'nın da dünyanın birçok bölgesinde mekanik saatçilere ihtiyaç bulunması sebebiyle Türkiye'deki bu uygulamaya çok daha sıcak bir şekilde destek olması bekleniyor. Ayrıca yeni açılan Mikromekanik ve Saatçilik bölümü ile Türkiye'de mekanik saat üretiminin eskiden olduğu gibi canlandırılması da mümkün olabilecek. Böylece önemli bir ithalat kalemi olan saatçilik de Türkiye'de üretim aşamasına tekrar dönebilecek. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ise mikromekanik vakfına destek olmayı düşündüklerini belirterek, savunma sanayiinde de mikromekanik branşının elektronik ile entegre edilerek kullanılmasına dikkat çekti.