İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) "Türkçe bilmiyorum" diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı

Esenyurt’ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu şahıs, "Türkçe bilmiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu şahıs, "Türkçe bilmiyorum" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Türkçe'yi bildiği anlaşılan adama Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalara bugün de devam edildi. Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Sokağa çıkan yabancı uyruklu bir kişi de polis tarafından durduruldu. Türkçe bilmediğini söyleyen kişi ceza lafını duyunca Türkçe bildiği anlaşıldı. Polis, Tarık isimli şahsa Hıfzıssıhha Kanuna'na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.