(Özel) Türkiye'nin sayılı rehberlerinden... Görme engelliler için betimleyerek anlatıyor

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Milli Saraylar, engelli ziyaretçilere de kapılarını açmaya devam ediyor. Hem işitme hem de görme engelliler için rehberlik yapan Özlem Yazgan ise özellikle Türkiye'de sayılı insanın başardığı betimlemeli anlatım yöntemiyle görme engellilerin tarihi yerinde öğrenmesini sağlıyor.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan Milli Saraylar, engelli vatandaşlar için kapılarını açmaya devam ediyor. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda her ayın ilk Pazartesi günü, Beylerbeyi Sarayı'nda ise her ayın ikinci Pazartesi günü engelli ziyaretçilere yönelik özel turlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda engelli vatandaşlardan oluşan gruplar, saraylarda hem betimleme hem de işaret dili anlatımı ile adeta bir tarih yolculuğuna çıkıyor. Özellikle Türkiye'nin sayılı betimleme yöntemiyle anlatım yapan rehberlerinden Özlem Yazgan, engelli vatandaşların tarihi yerinde öğrenmesini sağlıyor. İşitme engelli kardeşi vasıtasıyla öğrendiği işaret dili ile yetinmeyen Yazgan, betimleme yöntemini de öğrenerek Milli Sarayların en özel ve özenli turlarını gerçekleştiriyor.

“Hem işitme hem de görme engellilere uygun formatta bilgiler hazırlıyoruz“

Görme engelli bir arkadaşı yaptığı ziyarette kendisine sorduğu sorulardan ötürü betimlemeli anlatım yapması gerektiğini anlayan ve bunu gerçekleştiren sayılı rehberlerden Özlem Yazgan, “2016 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda işaret dili rehberi olarak başladım. 2017 yılına kadar sadece işaret diliyle anlatımlar yapıyordum. 2017 yılında ise görme engelli bir arkadaşım vasıtasıyla betimlemeli anlatımla tanıştım. Dolmabahçe Sarayı'na bir gezi gerçekleştirdik. Bu gezi sırasında bana farklı sorular sordu. Bir objenin ne kadar uzaklıkta olduğu, boyunun kendi boyundan uzun olup olmadığı gibi sorular sorduğunda betimlemeli anlatım yapmamız gerektiğine karar verdim. Hem görme engellilerin hem de işitme engellilerin en temel sorunu kendilerine uygun formatta hazırlanmamış bilgiye ulaşma sorunu ki, biz Dolmabahçe Sarayı'nda bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Kendilerine uygun olan formatta bir gezi düzenliyoruz. Dolmabahçe Sarayı'na hem işitme hem de görme engelliler geldiğinde istedikleri bilgiye ulaşabilirler“ ifadelerini kullandı.

Betimlemeli anlatım görme engelli vatandaşları mutlu etti

Daha önce hiç betimleme yöntemiyle gezi yapmadığını söyleyen görme engelli Bekir Aydın, “İlk defa böyle betimlemeli bir gezi yapma fırsatı buldum. Daha öncesinden de zaten Dolmabahçe Sarayı ile alakalı gerek ailemin gerekse burayı ziyaret eden kişilerin anlatımlarıyla kendime bir şeyler katmıştım. Ama ilk defa bu şekilde betimlemeli olarak gezme fırsatını buldum. Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu eserleri yerinde görmek gerçekten mutluluk verici. Ulu önderimizin de son günlerini burada geçirmesi ve onunda hatıralarının bu şekilde canlandırılması ve bizlere betimlemeli olarak anlatılması gerçekten takdire şayan“ diye konuştu.

Nesnelerin betimleyerek anlatılmasının daha etkileyici olduğunu belirten bir diğer görme engelli Buse Nur Hızar ise "Daha önce böyle bir fırsat bulamamıştım. Bizim dokunduğumuz nesnelerle betimleyerek anlatılmasını daha etkileyici buldum. Anlatılanlarla düşünmek, öğrenmek daha etkili bence. Çok güzel bir uygulama. Bu uygulamanın yaygınlaşması gerekiyor. Her yerde böyle insanların bulunması gerektiğini düşünüyorum“ şeklinde konuştu.