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(Özel) Tuzla'da dakikalarca süren tehlikeli yolculuk kamerada

Tuzla’da, D100 karayolunda çekildiği öğrenilen videoda bir sürücü, araçta bulunan çocuğun camdan dışarıya vücudunun yarısını çıkartmasını sorun etmeyerek dakikalarca yoluna devam etti.

Tuzla'da, D100 karayolunda çekildiği öğrenilen videoda bir sürücü, araçta bulunan çocuğun camdan dışarıya vücudunun yarısını çıkartmasını sorun etmeyerek dakikalarca yoluna devam etti. Faciaya davet çıkartan o anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.


Tuzla D-100 karayolunda kaydedildiği öğrenilen görüntüde çocuğun camdan sarkmasını önemsemeyen sürücü dakikalarca yola o şekilde devam etti. Vücudunun yarısını dışarıya çıkartan çocuğu görüntüleyen seyir halindeki bir diğer otomobil sürücüsü, "Bir ailenin sorumsuzluğu, çocuk camdan sarkmış hiç umurunda değil" diyerek tepkisini dile getirdi. Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta şans eseri bir facia yaşanmadı.

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