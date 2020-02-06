(Özel) Uçak kazasında yaralananlar o anları anlattı

Kazazede çift, "Bir ses geldi, sonra kendimizi yerde bulduk" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen kazada İzmir-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 180 kişi de yaralanmıştı. Kazada yaralanan Niyazi ve eşi Nefiye Özçoban, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kaza anını anlatan Nefiye Özçoban, “Allah razı olsun, sağ olun. Uçak inmişti. Ondan sonra bir ses geldi, sonra kendimizi yerde bulduk. Kendi imkanlarımızla dışarı çıktık. Büyük bir patlama oldu, yangın çıktı. Uçağın önü bölündü, biz ön tarafındaydık, kendi imkanlarımızla çıktık. Ayağım çok kötü durumda” diye konuştu.

Öte yandan uçakta bulunan 2 çocuktan birisinin sağlık durumunun da iyi olduğu, annesinin ise vücudunda oluşan yanık ve kırıklardan dolayı özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Uçak kazasında yaralanan annenin amcası, “Uçak kazasında yaralanan yolculardan, durumu şu an iyi, vücudunda yanıkları var. Koç Üniversitesine nakli yapılıyor, tedavisine orada devam edilecek. Kaza bu sonuçta oldu, öğrendik, bir kargaşa oldu. Yaralı hastaların nereye sevk edileceği ile ilgili problemlerimiz vardı. Sevk edilen hastaneleri bulduk. Gelinimizin çocuğu var Kartal Devlet Hastanesinde, uçakta olan iki çocuktan biri bizim. Tedavisiyle ilgileniyoruz. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi, annenin biraz sıkıntıları var, kırık ve yanık var“ diye konuştu.