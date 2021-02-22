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(Özel) Ümraniye'de 3 hırsız gündüz vakti önce eve girdi sonra arabaları çaldı

Ümraniye’de 3 hırsız güpegündüz bir site de bulunan dairelere girerek arabaların anahtarlarını çaldı.

Ümraniye'de 3 hırsız güpegündüz bir site de bulunan dairelere girerek arabaların anahtarlarını çaldı. Çaldıklıkları anahtarla 2 aracı çalıştırarak hızla uzaklaştılar. Hırsızların rahat tavırları ise saniye saniye böyle kaydedildi.



Olay geçtiğimiz Perşembe günü akşamüstü saatlerinde Armağan Evler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümraniye'de 3 hırsız, gözlerine kestirdikleri bir siteye girdi. Siteye giren 3 Hırsız farklı dairelere girerek 2 araba anahtarı ve ziynet eşyalarını çalıp evden çıktı. Ardından evin önünde park halinde bulunan otomobilleri de çalan hırsızlar olay yerinen uzaklaştı. Hırsızların siteye girerken sergiledikleri rahat tavırlar ise güvenlik kayıtları tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan hırsızların eve girerken galoş ve eldiven taktığı öğrenildi.

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