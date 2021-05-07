(Özel) Ümraniye'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Ümraniye'de motosikletli iki şahıs yol kenarında park halinde bulunan bir motosikletin kilidini kırarak dakikalar içerisinde motosikleti çalıp kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Ümraniye Esenkent Mahallesinde geçtiğimiz Pazar akşamı yaşandı. Motosikletle yol üzerinde seyir halinde olan iki şahıs kaldırımda park halinde bulunan bir motosikleti gözlerine kestirdi. Şahıslar, sahibinin işinde kullanarak para kazandığı motosikletin yanına giderek bir süre etrafı gözledi, ardından kendi motosikletlerini kaldırıma park ediyormuş gibi davrandı. Şahıslar motosikletin tekerleğindeki kilidi saniyeler içerisinde kırdı, ardından yoldan geçen sürücülere yakalanmamak için geldikleri motosiklete atlayıp oradan uzaklaştı. Şahıslar kısa süre içerisinde motosikletin tekrar yanına geldi. Şahıslardan biri çaldıkları motosikletle diğeri de geldikleri motosiklet ile oradan uzaklaştı.

Motosiklet hırsızlığı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.