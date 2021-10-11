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(ÖZEL) Ümraniye'de dolmuş şoförleri arasında kürek saplı kavga

Ümraniye’de dolmuş şoförleri arasında kavga çıktı.

Ümraniye'de dolmuş şoförleri arasında kavga çıktı. Kavgada bir şoförün diğerine kürek sapı ile vurması vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.


Ümraniye'de Dudullu meydanında iddiaya göre dolmuş şoförleri arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden birisi kürek sapını alarak diğer şoförün kafasına vurdu. Vatandaşların ve şoförlerin araya girmesi üzerine olay kısa sürede son buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şoförün kürek sağı ile vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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