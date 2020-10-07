(Özel) Ümraniye'de gençlerin büfeden kola ve cips çalması pes dedirtti

Ümraniye'de bir büfeye müşteri gibi gelen 2 kişi, büfenin dışarısındaki stantlarda bulunan cips ve kolayı çaldı. Maskeli şahısların büfe önünden güpegündüz cips ve kola çalması, ardından rahat tavırlarla oradan ayrılmaları pes dedirtti. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde bir büfede meydana geldi. Yüzleri maskeli iki şahıs, büfenin önüne doğru yürüyerek geldi. Şahıslardan biri büfe önündeki stantta bulunan bir paket cipsi çaldı. Diğer şahıs da büfenin dışarısında bulunan buzdolabından bir şişe kolayı çaldı. Güpegündüz ve oldukça rahat tavırlarla hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları ürünleri gizlemeye dahi gerek duymadan büfeden uzaklaştı.

Şahısların büfeden kola ve cips çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki şahıs büfe önüne geliyor. Şahıslardan biri stantta bulunan bir paket cipsi alıyor, diğeri de buzdolabından bir şişe kola alıyor. Şahıslar çaldıkları ürünler le birlikte rahat tavırlarla oradan uzaklaşıyor.