(Özel) Ümraniye'de hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Ümraniye'de hareket halindeki otomobil birden alev aldı. Yanan otomobilde bulunan sürücü ve yolcular aracı terk ederek canlarını kurtardı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Ümraniye Şerifali Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı İMES Organize Sanayii Sitesi E kapısında gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 JL 8779 plakalı Dacia marka otomobil hareket halindeyken bir anda sebebi bilinmeyen bir şekilde motor kısmından alev aldı. Yangının giderek büyümesi üzerine araç sürücüsü ve araçta yolculuk eden yolcular yanan aracı terk ederek canlarını kurtardı. Etrafta bulunan vatandaşlar araçlarındaki ve yakında bulunan benzinlikten aldıkları yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Alevlerin daha da büyümesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını güçlükle söndürebildi. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.