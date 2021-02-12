İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Ümraniye'de otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını

Ümraniye’de bir otelin restoran katındaki müşterilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ihbarı üzerine işletmeye polis ile zabıta ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Ümraniye'de bir otelin restoran katındaki müşterilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları ihbarı üzerine işletmeye polis ile zabıta ekipleri tarafından baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrası, maske ve sosyal mesafe ihlalinden toplamda 4 bin lira cezai işlem uyguladı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin olarak yapılan uyarılar devam ederken, Ümraniye'de bir otelin restoran katındaki görüntüler ise pes dedirtti. Otele ait olduğu belirtilen restoranda, otel müşterilerinin sosyal mesafe kurallarını hiçe saymasının yanı sıra çalışanlardan bir kişinin ise servis esnasında maske takmadığı görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri, polis baskın yaptı. Baskın sonrası filyasyon ekipleri, işletmeye ait resmi evrakları kontrol ettikten sonra sosyal mesafe ve maske ihlalinden toplamda 4 bin lira idari para cezası uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.