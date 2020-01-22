(Özel) Ümraniye'de otomobil sürücüsü 3 araca çarpıp böyle kaçtı

Ümraniye'de ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün kontrolünü kaybettiği araç park halindeki 3 araca çarptı. Park halindeki araçlarda ve kaldırımda kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Araçtaki şahıslar olay yerinden hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz günlerde Ümraniye Dudullu, Alemdağ Caddesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü, aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde olan 3 araca çarptı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana gelirken kaldırımda ve park halindeki araçlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Araçtaki şahıslar kazanın ardından olay yerinden hızla uzaklaştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görgü tanıklarından olan bir vatandaş, “Biz burada çalışıyorduk araç aşağıdan geldi. Ara sokaktan da bir kamyonet çıkıyordu sanırım. Ama o baya sür'atli geliyordu toparlayamadı. İlk önce birine vurdu öyle bir döndü ki ikincisine de vurdu üçüncüsüne vurdu. Ardından arkadaşı indi öbürü de diyor ki ona ‘hadi bin bin bin' anında kaçtılar buradan. Ama baya bir kötüydü. Sanırım ehliyetleri yoktu arkadaşların hemen buradan uzaklaştılar” diye konuştu.

Kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan araç park halindeki 3 araca çarpıyor, ardından olay yerinden hızla kaçıyorlar.