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(Özel) Ümraniye'de sosyal mesafesiz maskesiz düğün korkuttu

Ümraniye’de düğün için bir araya gelen vatandaşlar, yine sosyal mesafeyi ve maskeyi unuttu.

Ümraniye'de düğün için bir araya gelen vatandaşlar, yine sosyal mesafeyi ve maskeyi unuttu. Salgına karşı önlemleri hiçe sayan vatandaşlar hep birlikte oyun oynadı. Vatandaşlar, bölgeye gelen polislerce uyarıldı.


Korona virüsle mücadelede yeni normal hayatın başlamasına rağmen uzmanlar tedbirleri elden bırakmamanın önemli olduğunu belirtiyor. Fakat bazı vatandaşlar uyarılara ve kısıtlamalara uymamakta ısrar ediyor. Ümraniye'de sokak ortasında düğün yapan vatandaşlar adeta pes dedirtti. Bir araya gelerek oyun havası oynayan vatandaşlar ne maske taktı, ne de sosyal mesafeye uydu. Vatandaşların salgına aldırış etmeden hep birlikte oynaması sebebiyle sokağa polis ekipleri sevk edildi. Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar polis tarafından uyarıldı.

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