(Özel) Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpma anı kamerada

Ümraniye'de yolun karşısına geçmek için kontrolsüz şekilde caddeye atlayan kadın, otomobilin çarpması sonucu ayağa kalkıp dengesini sağlayamayarak yere yığıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Ümraniye'de Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre kaldırımda yürüyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Genç kadın, yaya geçidi bulunmayan yolda, duran trafikte caddenin ortasına atlayarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada karşı şeritte seyir halindeki otomobil, genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağa kalkan kadın şoka girerek yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen kadının yanına gelerek 112'ye ihbarda bulundu. Şoka girerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, kameralar tarafından an be an görüntülendi.