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(ÖZEL) Ünlü iş adamı Rahmi Koç, oyunu Üsküdar'da kullandı

Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar’da bulunan Kandilli İlkokulu’nda kullandı.

Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda kullandı. Koç, sandık görevlileri ile de fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.


Ünlü iş adamı Rahmi Koç, Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Üsküdar'da bulunan Kandilli İlkokulu'nda oyunu kullandı. 2233 numaralı sandıkta oyunu kullana Koç, sandık görevlileri ile de hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

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