(Özel) Ünlü oyuncu Pelin Karahan eşinin de oynadığı takımın şampiyonluk maçını izledi

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 3 yaşındaki oğluyla birlikte şampiyonluğu garantileyen Kavacıkspor'da kaptan olarak görev yapan futbolcu ve iş adamı eşi Bedri Güntay'ı izledi. Maç sonunda Karahan, eşi ve oğlu, AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın ile birlikte takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İstanbul Süper Amatör Lig 7. grubunda mücadele eden Beykoz temsilcisi Kavacıkspor, önceki hafta garantilediği şampiyonluğun ardından son grup maçı olan Kartaltepespor ile müsabakası öncesinde şampiyonluk töreni düzenledi. 15 Temmuz Şehitleri Stadı'nda düzenlenen törene AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Beykoz adayı Coşkun Tosun, Saadet Partisi (SP) adayı Muharrem Kaşıtoğlu, Kavacık Spor Klübü Başkanı Suat Yıldız ve takımın kaptanı olan Bedri Güntay'ın eşi ünlü oyuncu Pelin Karahan ile taraftarlar katıldı. Tören öncesi şampiyonluğunu garantileyen Kavacıkspor'un Kartaltepespor ile son maçını Murat Aydın, tribünde taraftarlarla beraber izledi. Onlarla zaman zaman sohbet eden de Aydın, Rüzgarlıbahçe Spor Kulübü'nde yeni yetişen futbolcu çocuklarla uzun süre sohbet etti. Maçı izlemesinin ardından Aydın, diğer belediye başkan adayları, kulüp başkanı ve beraberindekiler Kavacıkspor'un şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ünlü oyuncu Pelin Karahan da eşi ve oğluyla birlikte kupayı kaldırdı

Ünlü oyuncu Pelin Karahan da 3 yaşındaki oğlu Ali Demir Güntay ile beraber Kavacıkspor'da kaptan olan eşi Bedri Güntay'ı izlemeye geldi. Babası için tezahürat yapan minik Ali'nin o halleri renkli görüntüler oluşturdu. Eşinin şampiyonluk maçını izleyen Karahan, ardından eşi ve Başkan adayı Murat Aydın ile beraber takımın şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Yeşil Beyazlı ekip, Bölgesel Amatör Lig'e çıkma yolunda Süper Amatör Lig Klasman Grubu heyecanı yaşayacak.