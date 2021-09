(Özel) Üsküdar'da at arabalı tehlikeli yolculuk kamerada

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda at arabası ile seyir halinde olan 3 kadın ve 1 çocuk, önlemsiz ve güvenliksiz şekilde yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda 3 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu at arabası arabalara meydan okurcasına hareket etti. Arabaların 80 kilometre hız limiti ile ilerlediği çevre yolunda at arabası ile önlem almadan güvenliksiz bir şekilde ilerleyen kadınlar trafiği tehlikeye attı. At arabasıyla çevre yolunda tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.