(Özel) Üsküdar'da go kart hurdalarını sanat eserine çeviriyor

Üsküdar'da go kart işletmecisi Ali Kotil, go kart araçlarının hurdalarını sanat eserine dönüştürüyor. İşi gereği elinde kalan hurda parçalarından çeşitli objeler tasarlayan Kotil, görenleri kendisine hayran bıraktı. Hurdalardan yapılan sanat eserlerini gören müşteriler ise şaşkına dönüyor.

Üsküdar Beylerbeyi'nde 10 yıldır go kart işleten Rizeli Ali Kotil'in hikayesi, işletmesinde go kart araçlarının tamiratından artan hurda parçalarıyla başladı. Pandemi döneminde go kart araçlarının tamiratından artan parçalardan çeşitli objeler tasarlayan Kotil, bu işten keyif aldığını fark edince tasarımlarına devam etti. Ali Kotil'e ait tasarımlar arasında motosikletten gemiye, tanktan, çeşitli hayvan figürlerine kadar birçok tasarım bulunuyor.

Pandeminin etkilendiği eğlence sektöründe gokart işleten Ali Kotil, işlerinin azalmasıyla birlikte, go kart araçlarının tamiratından artan hurda parçalarıyla çeşitli objeler tasarlamaya başladı. Gemi, motosiklet, tank, araba gibi objeler tasarlayan Kotil, işlerinden vakit buldukça tasarımlarına devam ediyor. Korona virüsle birlikte işlerinin azaldığını ekleyen Kotil, tasarımlarını yaparken zamanın nasıl geçtiğini fark etmediğini belirtti. Kotil, Go kart için işletmeye gelen müşterilerin sanat objelerinin kendisi tarafından yapıldığını öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

“Pandemi döneminde güzel bir eğlence oldu”

Pandemi döneminde can sıkıntısından objeler tasarladığını belirten go kart işletmecisi Ali Kotil, “Go kart işimizden dolayı elimizde atık materyaller oluyor, bu malzemeleri çöpe atmaya kıyamıyordum. Bu pandemi döneminde de can sıkıntısından bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ortaya çıkan eserler hoşuma gitti, hevesimi artırdı derken yeni yeni objeler yapmaya başladım. Bu pandemi döneminde benim için güzel bir eğlence oldu” dedi.

“Metal objeleri gören müşterilerimiz çok şaşırıyor”

Metal objeleri gören müşterilerin çok şaşırdığını ifade eden Ali Kotil, “Hurda atıklardan hoşuma giden her türlü objeyi tasarlayabiliyorum. İlk olarak bir motosiklet yaptım. Devamında denizi sevdiğim için gemi yaptım. Taktan hayvan figürlerine kadar birçok eser ortaya koydum. Buraya gelen müşterilerimiz nereden kaç paraya satın aldınız diye soruyorlar. Kendim yaptığımı söylediğimde çok şaşırıyorlar. Satın almak istiyorlar ama ben satmayı düşünüyorum. Gelen müşterilerime burada iş yerimde sergiliyorum” diye konuştu.