İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Üsküdar'da ilginç görüntü

Üsküdar’da; trafikte ki insanların canını hiçe sayarak kamyonet üzerinde tehlikeli şekilde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu.

Üsküdar'da; trafikte ki insanların canını hiçe sayarak kamyonet üzerinde tehlikeli şekilde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Üsküdar, Beylerbeyinde 41 TN 370 plakalı kamyonet sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı. Kayıklı kamyonet, kısıtlama trafiğinde yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını kamyonet üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.