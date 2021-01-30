(Özel) Üsküdar'da ilginç görüntü

Üsküdar'da; trafikte ki insanların canını hiçe sayarak kamyonet üzerinde tehlikeli şekilde taşınan tekne ilginç görüntülere sahne oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar, Beylerbeyinde 41 TN 370 plakalı kamyonet sürücüsü kendi canını ve trafikteki diğer vatandaşların hayatını hiçe sayarak tehlikeli bir şekilde kayığını taşırken cep telefonun kameralarına takıldı. Kayıklı kamyonet, kısıtlama trafiğinde yanından geçen diğer araçtaki sürücüler için ciddi tehlike oluştururken, kayığını kamyonet üzerine halatla bağlayarak taşıyan sürücü ise halinden memnun olduğu görüldü.