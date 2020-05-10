(Özel) Üsküdar'da yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi

Üsküdar'da 65 ve 65 yaş üstü yaşlıların boğaza nazır salıncak keyfi renkli görüntülere sahne oldu.

65 ve 65 yaş üstü yaşlıların 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardında Üsküdar'da çok sayıda yaşlı dışarı çıktı. Parklara gezmeye gelen yaşlılar boğaza nazır salıncağa binip kaydırakta kaydı. Yaşlıların çocuklar gibi eğlenmesi renkli görüntülere sahne oldu. Korona virüs riskinden uzak durmak için yaklaşık iki aydır evlerinde kalan yaşlılar 4 saatlik sokağa çıkma izni uygulandığı için mutlu olduklarını söyledi.

50 gündür evde olduklarını söyleyen 70 yaşındaki Mehmet Çarş, “Ben bunaldım. Allah razı olsun izin verenlere. Bizi sokağa bıraktılar. Parkta sallanıyorum. Gittim, tur attım. Yaklaşık 2 saattir yürüyorum” dedi.

65 yaşındaki Fatma Bulut, "Mart'ın 14'ünden beri içerideyim. Parka geldim. Herkese çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Bizleri evlerde tutmak ile beraber yaşlıların, yaşlı hastaların ölümlerini engellediler" şeklinde konuştu.

Üsküdar'da Belediyesi'nden Teşekkür Belgesi

Üsküdar Belediyesi, Anneler Günü ve 65 yaş üstü yaşlılara sokak izninin aynı güne denk gelmesi sebebiyle anlamlı etkinliklere imza attı. Kirazlıtepe'deki Şenol Güneş Parkı'na gelen yaşlılara tek tek hal ve hatırı sorularak gösterdikleri bu büyük sabır için kendilerine Üsküdar Belediyesi tarafından hazırlanan “Teşekkür Belgesi”, kolonya, maske, çiçek verildi. Ayrıca yetkiler tarafından kendilerine, aralarındaki sosyal mesafe kuralı da hatırlatıldı.