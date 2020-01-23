(ÖZEL) Uzlaşmak için çağırdılar, elinden vurdular

Beylikdüzü'nde iki ortak, alacaklı oldukları şahsı uzlaşmak için ofislerine çağırarak elinden vurdu.

Olay dün akşam 19.00 sıralarında Beylikdüzü'nde Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir rezidansın ofis katında meydana geldi. İddiaya göre, ortak olan Fatih Ç. ile Nusret D. kendilerine borçu olan Turan Ö.'yü uzlaşmak için ofislerine çağırdılar. Turan Ö. kendisini yalnız bırakmak istemeyen oğlunu da yanına alarak, uzlaşmak için ofise gitti. Ofiste bir süre sonra alacak verecek yüzünde tartışma başladı. Bir an önce borcunu ödenmesini isteyen ortaklar Fatih Ç. ile Nusret D. olumsuz yanıt alınca Turan Ö'yü darp etmeye başladılar. Önce silahın kabzasıyla kafasına darbeler alan Turan Ö. daha sonra ortaklardan birinin silahında çıkan kurşunun eline isabet etmesi sonucu yaralandı. Bu sırada Turan Ö.'nün 25 yaşındaki oğlu bu dehşet dakikalarına tanık oldu.

Babasının vurulduğunu gören oğlu bağırarak yardım istedi. Paniğe kapılan ortaklar baba ile oğlu ofisin dışına çıkarıp ortadan kayboldu. Bu sırada rezidansta bulunan görevliler sesi duyup olayın yaşandığı yere gelerek sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Turan Ö.'yü hastane kaldırdı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından kurşunun Turan Ö'nün elini delip geçtiği öğrenildi. Hayati tehlikesi olmayan adam kontrol altına alındı. Polis ekipleri iki ortağı yakalama için çalışma başlattı.