(ÖZEL) Vatandaşlar Kemerburgaz'da turşucuların önünde kuyruk oluşturdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün artarak devam eden korona virüsten korunmak isteyen vatandaşlar Kemerburgaz'da turşuculara akın ederek, uzun kuyruklar oluşturdu.

Korona virüs mücadelede bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen turşu ve turşu suyuna vatandaşların talepleri arttı. Virüsten korunmak isteyen vatandaşlar Kemerburgaz'da turşucuların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Turşu almak isteyen vatandaşlar uzun süre işyerinin önünde kuyrukta beklerken, işyerine giren vatandaşlar ise ilk önce turşu suyu içti, sonrasında ise kilolarca turşu alarak evinin yolunu tuttu.

İşyeri sahibi Egemen Demir, “Geçen seneye göre bu sene yüzde 200-250 arasında bir artış var. Her gün gördüğünüz gibi böyle kuyruk oluyor. Bu covid-19 döneminde turşu suyunun çok büyük etkisi olduğu için müşteriler fazlasıyla turşu ve turşu suyu tüketiyor. Hem hafta içi, hem hafta sonu böyle kuyruk oluyor. Her gelen kiloyla alıp gidiyor” dedi.

“Korona virüse iyi geliyor diye turşu almaya geldim”

10 dakikadır sırada beklediğini söyleyen bir vatandaş, “Korona virüse iyi geliyor diye turşu almaya geldim. 10 dakikadır sırada bekliyorum, turşu suyu alacağım” dedi. Turşu suyunun tadına bakarak şifa olduğunu söyleyen başka bir vatandaş ise, “Çok güzel acı. Korona virüse bu iyi gelir, şifadır bu” diye konuştu.