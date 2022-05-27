Özel vatandaşlar Ormanya Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti

Vatandaşlar, Kocaeli Ormanya Hayvanat Bahçesi'nde yapılan gezide aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirdi.

Özel gereksinimli vatandaşlara yönelik hizmetlerini gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, ilçedeki etkinliklerini sürdürüyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli vatandaşlar ve aileleri, Kocaeli'nde bulunan Ormanya Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Gezi öncesinde mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, hayvanat bahçesinde gerçekleştirdikleri gezi ile deve kuşundan maymuna, farklı birçok hayvan ile keyifli bir bağ kurdu. Belediye araçlarıyla, konforları ve keyifleri gözetilerek ulaşımı sağlanan özel vatandaşlar ve aileleri, geçirdikleri eğlenceli günün ardından Esenyurt'a döndü.