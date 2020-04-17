(ÖZEL)-Vatandaşlardan sağlık çalışanlarına ev yemeği ikramı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs(Covid-19) ile mücadelede canını dişine takan sağlık çalışanları unutulmadı. Figen Us, Mehmet Us, Ferah Yıldız ve Esra Erdoğan isimli vatandaşlar, yoğun mesailerinde kuru gıdalarla beslenen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fikret Biyal Merkez Araştırma Laboratuvarı çalışanlarına, kendi emekleriyle hazırladıkları ev yemeklerini ikram etti.

Yapılan ikramlara sosyal medya üzerinden teşekkür eden sağlık çalışanları, “Biz sizin için çalışıyoruz. Siz evde kalın” dedi.