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(Özel)- Yağmurlu havada İBB, çimleri suladı

İstanbul barajlarda su sıkıntısı yaşanırken, Pendik’te yağmurlu havada çimlerin sulanması dikkat çekti.

İstanbul barajlarda su sıkıntısı yaşanırken, Pendik'te yağmurlu havada çimlerin sulanması dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki sahil şeridinde yağmurlu havada sulanan çimleri gören vatandaşlar tepki gösterdi.


Bütün yurtta özellikle İstanbul'da beklenen yağışların olmaması barajlarda su seviyesinin son yılların en düşük seviyesine geriletti. Kış ayı yaşanmasına rağmen İstanbul'da kuraklığın olduğu günlerde vatandaşlar su kesintilerinin olacağını düşünerek tedirgin olmaya başladı. Son günlerde yağışlar olsa da barajlardaki su miktarı son 15 yılın en düşük seviye çekildi. Barajlarda su sorunu gündeme gelirken Pendik sahilde yağmurlu havada çimlerin sulanmasına vatandaş tepki gösterdi. Saatlerce çimlerin sulandığı sahilde hiçbir yetkilinin duruma müdahale etmemesi dikkat çekti.


Yağışlı havada çimlerin sulanmasına tepki gösteren Hulusi Ketenci, “Yağmurlu bir hava gördüğünüz gibi yağmurlu hava olmasına rağmen haberlerde de izlediğimiz gibi aslında İstanbul'da su sıkıntısı yaşadığımızı söylüyor yetkililer. Vatandaş olarak bu konuda da gerçekten üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık birkaç saattir bu şekilde çalışıyor. Biz yetkilileri aramış olmamıza rağmen dediğimiz gibi gelip bir kimsenin ilgilenmediğini suyu kesmediğini gördük” dedi.

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