(Özel) Yangının çıktığı binada mahsur kalan 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Ümraniye'de yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir dairede yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Dumanlar arasında mahsur kalan 2 yavru kedi itfaiye erlerince kurtarıldı.

Olay, Ümraniye Esenkent Mahallesi Gülhan Sokak'ta dün 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu 7 kişinin kaldığı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyürken tüm binayı yoğun duman kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yavru kediler kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, yangında binanın içerisinde bulunan 2 yavru kediyi fark ederken kediler, bir itfaiye eri tarafından koliye konularak binadan dışarı çıkarıldı. Yanan daire ise kullanılamaz hale geldi.

“Tek tesellimiz can kaybının olmaması”

Esenkent Mahallesi Muhtarı İsmet Taş, yangının çıkış anını görmediğini söyleyerek, “Afganistan uyruklu vatandaşlar burada ikamet ediyorlar. Neden çıktığını bilmiyorum. Ya tüp yakmışlardır ya da bilmiyorum. Tek tesellimiz can kaybının olmaması” dedi.