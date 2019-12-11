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(Özel) Yaralı kadın üşümesin diye üzerine battaniye örtüp ambulansı beklediler

Pendik’te yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı.

Pendik'te yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Vatandaşlar yerde baygınlık geçiren kadının üşümemesi için üzerine battaniye örterek ambulansın gelmesini bekledi. Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Pendik Kavakpınar Mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Pınar Temel işe gitmek üzere kaldırımda yürüyordu. Temel, yolun karşısına geçmek istediği sırada seyir halinde olan otomobil kendisine çarptı. Otomobilin çarptığı genç kadın yerde yatarken, çevredekiler ve araç sürücüsü kadının yardımına koştu. Vatandaşlar, yerde yatan kadının üşümemesi için üzerine battaniye örterek ambulansın gelmesini beklediler. Sağlık ekipleri, hafif yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Yaralı kadın daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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