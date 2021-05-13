(Özel) Yaralı sürücüyü aracından vatandaşlar çıkardı

Kazada yaralanan kadın sürücüyü aracından vatandaşlar çıkarttı.

Kaza dün 16:00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu üzeri, Akören kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kadın sürücünün kullandığı araç yön tabelasına çarparak yan yattı. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü yoldan geçen vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.