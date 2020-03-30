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(Özel) Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkanlara ceza

İstanbul Valiliği, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla sahillerde balık tutulmasını ve spor yapılmasını yasakladı.

Yasağa rağmen Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu üzerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlara para cezası kesildi.


Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında bir dizi önlemler alındı. İstanbul Valiliği de bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak toplandığı sahillerde balık tutmanın ve spor yapmanın geçici süreliğine yasaklandığını açıkladı. Alınan tedbirlerin ardından İstanbul Emniyeti, Beşiktaş-Sarıyer sahil şeridinde denetlemelere başladı. Sahil yolu üzerinde anonslar yapılarak vatandaşlara alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.


Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara polis ekipleri tarafından 1000'er TL para cezası uygulandı. Yapılan uyarı ve uygulanan para cezasının ardından sahil yolunun boş kaldığı görüldü.

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