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(ÖZEL) Yasağı hiçe sayıp voleybol oynadılar

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar Florya’da bulunan bir otoparkta voleybol oynadı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayan vatandaşlar Florya'da bulunan bir otoparkta voleybol oynadı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan önlemleri hiçe sayan bazı vatandaşlar Bakırköy Florya'da bulunan bir otoparkta voleybol oynadı. Kısıtlama olmasına rağmen sokağa çıkan vatandaşların, sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Maskeleri de bulunmayan vatandaşlar yasağı hiçe sayarak uzun süre voleybol oynadı.

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