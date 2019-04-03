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(Özel) Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tek teker üstünde ilerleyen maganda kamerada

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tek teker üstünde ilerleyen maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde tek teker üstünde ilerleyen maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Aşırı rüzgara aldırmadan 280 km hıza ulaşan maganda bu anları bir de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir motosiklet sürücüsü yoldaki diğer araçlara aldırış etmeden tek teker üstünde ilerledi. Motosikletli magandanın köprü üzerinde adeta terör estirdi. Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen maganda hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu. Köprü üzerindeki rüzgar bile magandayı durduramadı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise motosikletiyle şahsın 280 km hıza ulaştığı da gözlendi. Adeta faciaya davetiye çıkarılan bu anlarda şans eseri bir kaza meydana gelmedi. Sorumsuz sürücü, o anları kayıt ederek kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü hızla ilerliyor, köprüye girdiğinde tek teker üstünde ilerliyor. Şahsın otoyolda ise 280 km hıza çıktığı görülüyor.

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