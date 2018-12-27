(Özel) Yaya geçidinde yürürken araç çarptı, 50 metre ileriye savruldu

Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki lüks cip ile dönüş yapan servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri yaya geçidinden geçen şahsa çarptı. Kazada S.Ö. isimli şahıs 50 metre ileriye savruldu. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 AIA 787 plakalı lüks cipin sürücüsü cadde üzerinde seyrettiği esnada dönüş yapan 34 LAT 939 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışma sonrası meydana gelen kazada, araçlardan biri o esnada yaya geçidinden geçen S.Ö.'ye çarptı. Çimenlik alana düşen adam ağır şekilde yaralandı. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Yaya da lüks cipte 50 metre ileriye savruldu

Öte yandan yayanın 50 metre savrulmasının yanı sıra lüks cipin de kaza yerinden 50 metre ileride durabildiği görüldü. Maddi hasar meydana gelen araçlar, trafik çekicisi yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak, görgü şahitlerinin ifadelerini aldı. Birçok vatandaş ağır yaralı olan adamın çarpmanın etkisiyle havalandığı ve 50 metre ileriye savrulduğunu iddia etti.

“Yaya da geçerken ona vuruyor ve karşıya atıyor”

Kazayı gören bir vatandaş, “Arkadaş yeşil ışıkta geçerken diğeri de kırmızı ışıkta geçmiş. O esnada yaya da geçerken ona vuruyor ve karşıya atıyor. Valla durumu ağırdı, yoldan geçen doktor bir arkadaş yardımına geldi, kalp masajı falan derken ambulanslar geldi ve hastaneye götürdüler. Ciple minibüs çarpışıyor ama yaya da çarpıyorlar. Serviste çocuklar da varmış ama onlara bir şey olmamış” dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.