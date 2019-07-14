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(Özel) Yaya öncelik yılında, kırmızı ışık ihlali yapan araçlar kamerada

Esenyurt’ta Yaya Öncelik Yılında trafik ışıklarında yayalara aldırış etmeden ışık ihlali yapan araçlar, başka bir aracın kamerasınca anbean kaydedildi.

Esenyurt'ta Yaya Öncelik Yılında trafik ışıklarında yayalara aldırış etmeden ışık ihlali yapan araçlar, başka bir aracın kamerasınca anbean kaydedildi.


Görüntüler, önceki gün Nazım Hikmet Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde araç kamerası tarafından kaydedildi. 'Yaya öncelik yılı' kapsamında polis ekipleri tarafından her gün binlerce lira ceza kesilmesine rağmen umursamaz araç sürücüleri, hem ışık ihlali yaptı hemde karşıdan karşıya geçen yayaları umursamadı. Araç kamerasının kaydettiği görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksi sürücüleri, minibüs ve diğer araçlar görülüyor. Görüntülerin devamında ise bir panelvan aracın ışıklarda bekleyen araca çarpmasına ramak kala durduğu da yer alırken karşıdan karşıya geçen kadına aldırmadan kırmızı ışık ihlali yapan araçlar da görülüyor.

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