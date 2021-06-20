(ÖZEL) Yeni doğmuş bebekle duygu sömürüsü yapan dilenciler kamerada

Taksim'de kucağındaki yeni doğmuş bebekle duygu sömürüsü yapan dilenciler zabıta ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı. Dilencilerin kucağındaki bebeği göstererek duygu sömürüsü yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda iki yabancı uyruklu kadın kucağına yeni doğmuş bebek alarak duygu sömürüsü yapıp esnaf ve vatandaşlardan para dilendi. Yeni doğmuş bebeği saatlerce meydanda gezdirip kapı kapı dilenen iki kadın, yorulduklarında ise çocuğu sırayla kucaklayıp dilenmeye devam etti. Kimi vatandaşlar ise dilencilere inanarak bir miktar para verdi. Yanlarında 10 yaşlarında bir erkek çocuğu da olan dilenciler vatandaşların ihbarı üzerine Beyoğlu zabıta ekiplerince bir pasaj içerisindeki restoranda yakalandı. Zabıta ekipleri iki kadın ve yanlarındaki yeni doğmuş bebek ve 10 yaşlarındaki çocuğu kimlik tespiti için Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürüp, dilenci kadınlara cezai işlem uyguladı.