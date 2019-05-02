Özel yetenekli çocuklara 'Zeka Gücü' desteği

İstanbul Ataşehir Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi'nde açılan Zeka Gücü sınıfında özel yetenekli öğrenciler, potansiyellerini geliştirmek üzere en üst seviye teknolojik eğitime erişebilecek.

Turkcell, özel yetenekli çocukları 'Zeka Gücü' projesiyle geleceğin dünyasına hazırlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda çocuklar yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim alıyor, projeler geliştiriyor. Turkcell'in yerli ve milli teknoloji üretimi vizyonuna kaynak sağlayan Zeka Gücü projesinin, 2019 yılındaki ilk adımı Ataşehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) atıldı.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili: "Tüm BİLSEM'ler Zeka Gücü'yle donatılacak"

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, açıklamasında; "İstanbul Ataşehir Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi, Türkiye'deki 43 bin öğrencinin eğitim aldığı, 139 BİLSEM'den ilk açılanlar arasında 5'nci. Bu nedenle ayrı bir anlamı var. Daha nitelikli hale getirmek için de gerekenler yapılıyor. Bugün yapacağımız Zeka Gücü sınıfı açılışıyla, teknolojik alanda da zenginleştiriyoruz. Bu sınıflarda tam BİLSEM'e göre işler yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Turkcell arasında Zeka Gücü sınıfları projesiyle de çok kıymetli ve önemli bir işbirliği yürütülüyor. Tüm BİLSEM'ler bu sınıflarla donatılana kadar sürecek. Turkcell'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz kendilerinden memnunuz. Özel yetenekli çocuklar Allah'ın insanlığa armağanı. Bu şekilde görüp, yetiştirip, ülkemize kazandırırsak tüm insanlığa hizmet edecekler. Kazanan ülkemiz olacak, insanlık olacak".

Ömer Barbaros Yiş: "Yerli ve milli teknoloji üretimi için çalışıyoruz"

Sınıfın açılışı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Turkcell'in gelirlerinin yüzde 1'ini topluma katkı projeleri için ayırdığını belirterek "Burada gördüğüm enerji beni çok mutlu etti. Heyecanım arttı, şimdi gidip daha çok çalışacağım. Daha çok iş yapalım ki bu projeler de artarak devam etsin. Projelerimizdeki önceliklerimiz; Türkiye'nin geleceğine değer katması, fırsat eşitliği sunması ve sürdürülebilir olması. Bu çalışmalarda yerli ve milli teknoloji üretimi ile Türkiye'nin yerlileşme vizyonuna destek veriyoruz. Eğitim 2023 Hedefleri'ne paralel, özellikle Anadolu'daki özel yetenekli öğrencilerin, potansiyellerini geliştiren teknolojilere erişebilmeleri sağlıyoruz. Projelerimiz ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında da önemli katkılar sunuyor" dedi.

2020 hedefi 50 bin öğrenci

Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki üreticiliğini ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A'dan Z'ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları'nda öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye'de 'Maker Hareketi' (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor. Projenin 2020 hedefi 50 bin öğrenciye ulaşmak.