(Özel) Yılbaşı öncesi kaçak çam ağacı kesenlere göz açtırılmıyor

Tatbikatta ellerinde baltayla ormana giren kaçakçıları yakalayan ekipler cezai işlem uyguladı.

Yılbaşı öncesi ormanlık alanlarda kaçak çam ağacı kesimlerine karşı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri göz açtırmıyor. Ormanlık alanlarda denetimlerini artıran ve sürekli devriye gezen ekipler, Sarıyer Bahçeköy Fidanlığı'nda yılbaşına günler kala kaçak çam ağacı kesimine karşı alınan önlemler kapsamında tatbikat düzenledi. Tatbikatta kaçak çam ağacı kesen vatandaşlar, Orman Muhafaza Memurları tarafından yakalandı. Yakalanan vatandaşlar hakkında cezai işlem uygulandı.

“3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası var”

Yılbaşı öncesi denetimlerin arttırıldığını ve kaçakçılara göz açtırılmadığını ifade eden İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, “Her yılbaşı olduğu gibi tedbirlerimizi alıyoruz. İstanbul genelinde 30 ekibimiz son bir haftadır yılbaşına kadar bu tedbirlerimiz devam edecek. 30 ekibimiz her ormanlık alanda 7 gün 24 saat görev yapıyor. 2018 yılı içerisinde 40 adet ağaç kesilme suçu işlendi. Bunların failleri yakalanarak adliyeye teslim edildi. Tabi ormandan ağaç kesmenin suçu çok ağar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis 1000 gün adli para cezası var. Bunlar fidan olması halinde bu cezalar 1 misli artırılarak uygulanıyor. Vatandaşlarımızın çevre bilinci sayesinde her geçen gün suçlar düşmekte. Biz her yılbaşı öncesi fidan dağıtarak çeşitli merkezi yerlerde insanların bu suça tevessül etmemesini sağlıyoruz” diye konuştu.

“Ormancılarımız mobil ekiplerle ormanların her tarafında kontrol yapıyor”

Çam ağacı süslemek için ormanları tahrip etmenin yanlış olduğunu ifade eden Ateş, “Fidanlıklarda da isteyen insanların alabileceği şekilde fidanlıkları satışa hazır hale sunduk. yılbaşı akşamı mesai bitimine kadar fidanlıklarımız bu konuda hizmet sunmaya devam ediyor. Ormanları tahrip edeceklerine, yılbaşında süslemek amacıyla kullanacak vatandaşlarımız bizden alsınlar ertesi günde toprakla buluşturarak fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun diyoruz. Ormancılarımız mobil ekiplerle ormanların her tarafında kontrol yapıyor. Kameralı sistemlerden takip ediyoruz, tedbirimizi almış durumdayız” dedi.