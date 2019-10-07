(Özel) Yıldız Parkı'nda korsan fotoğrafçı denetimi

Pek çok kişinin hiçbir vergi ödemeden adeta korsan fotoğrafçılık yaptığını söyleyen İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı, Dilek Çamcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yıldız Parkında fotoğrafçı denetimine çıktı.

Son yıllarda sayıları hızla artan düğün fotoğrafçıları, başlı başına bir sektör oluşturdu. Doğal mekanlardan gerçekleşen fotoğraf çekimlerine ilginin artması, korsan fotoğrafçıları da ortaya çıkardı. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapan kişilerin haksız kazanç elde ettiğini belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, Yıldız Parkı'nda denetime çıktı.

“ Vergi ödemeyen fotoğrafçılar bizim bu mücadelemizden mutlu değiller ”

Korsan fotoğrafçılığa karşı yapılan denetimlerde kamu kurum ve kuruluşlardan tam destek aldıklarını dile getiren İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, “Vergi mükellefi olmayan korsan fotoğrafçılarla sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Korsanla yapacağımız mücadeleye karşı kamu kurum ve kuruluşlarından tam destek aldık. Vergi ödemeyen ve vergi ödeyen fotoğrafçıların hakkını gasp eden fotoğrafçılar bizim bu mücadelemizden mutlu değiller. Bizde bunları sonuna kadar takip edeceğiz. Vergi mükellefi olan Ticaret Odası, Birleşik Esnaf Odası ve Fotoğrafçılar Odası'na kayıtlı bütün fotoğrafçı arkadaşlarımla sırt sırta verip güzel günlere koşmak bizim yönetimimizin olmazsa olmazı. Biz burada bu denetimleri yaparken hem devletimizin çıkar ve menfaatlerini düşünmek zorundayız hem de vergi mükellefi olan fotoğrafçılarımızın hak ve hukuklarının savunucusu olduğumuzu ve mücadelemizin bu konuda devam edeceğini beyan etmek isterim“ diye konuştu.

“Korsan fotoğrafçılığı bende kabul etmezdim“

Denetimlere destek veren damat Tolga Sak, “Biz de korsana karşıyız. Devletine vergi veren, vatandaşının hakkını koruyan, bu konuda çalışmalar yapan, para kazanmanın helal yoldan olduğunu bilen insanlarla çalışmak bizim açımızdan da çok daha mutluluk verici. Korsan fotoğrafçılığı bende kabul etmezdim. Böyle bir denetim yapıldığı için teşekkür ederiz. Benim böyle bir şey olduğundan bilgim yoktu. Korsan fotoğrafçılık olabileceğini düşünmedim“ şeklinde konuştu.

“Bu işin profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını istiyorum”

Düğün fotoğrafçılığını profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını istediğini ifade eden gelin Nevziye Tutal Sak ise, “Korsan fotoğraf olayına bir anlam veremiyorum. Her şeyin neden korsanını seçiyoruz? Bu işin profesyonel fotoğrafçılar tarafından yapılmasını istiyorum. Ona göre gençlerin yetişmesini istiyorum. Her önüne gelen insan fotoğraf çekmeye meyilli. Özellikle düğün, nişan gibi önemli anlarda bu işi gerçekten hakkıyla yapan fotoğrafçıların olmasını istiyorum“ ifadelerini kullandı.