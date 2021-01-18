(Özel) Yıldız Parkı'ndan masalsı kar manzaraları havadan görüntülendi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri adeta beyaza bürüdü. Yıldız Parkı'nda kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Parkta dolaşan bir vatandaş karın keyfini şarkı söyleyerek çıkardı. Karla birlikte renk değiştiren park havadan görüntülendi.

İstanbulluların uzun süredir beklediği kar yağışı geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yağışların kar şeklinde devam etmesi şehri adeta beyaza bürüdü. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Beşiktaş'taki Yıldız Parkı da kar yağışıyla birlikte alışılmış yeşil görüntüsünü beyaza bıraktı. Hafta sonu kısıtlamasının sona ermesini fırsat bilen İstanbullular da bu güzel havanın tadını çıkarmak için soluğu Yıldız Parkı'nda aldı. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla gelip kar topu oynadı, kimileri yürüyüş yaptı, kimi ise soğuk havaya rağmen parkta koşu yaptı. Beyazlar içerisinde kalan parkın bu görüntüsünü ölümsüzleştirmek isteyenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Karın keyfini şarkı söyleyerek çıkardı

Parka arkadaşıyla birlikte gelen 79 yaşındaki Emine Karaer kar yağışından çok memnun olduğunu ifade ederek, “Çok şükür karı gördük ve mutlu olduk. İkimiz hiç korkmadan dışarı çıktık. Kayıp düşme tehlikesini bile göze aldık. Tedbirimizi de aldık, kaymaktan korkmuyoruz. İnşallah bu kar, o musibet hastalığı, virüsü yok eder. Bütün temennim budur. Her halükarda mutlu olmak gerekiyor, karamsarlık hoş değil. Ümidimizi yitirmeyelim. Çok şükür yaşıyoruz, hasta falan da değiliz” dedi. Karaer yağan kardan duyduğu mutluluğu söylediği bir şarkı ile dile getirirken heyecanı gözlerinden okundu.

“Kar için Allah'a dua etmemiz gerek”

Parka ailesi ile gelen Süleyman Bayır ise yağan kara şükredilmesi gerektiğini söyleyerek, “İstanbullular kara gerçekten çok hasretti. Bu dönem hastalık ve kuraklıkla geçip gidiyor. Bu yüzden karın yağması iyi oldu. Ama tabii bu yetmez yine bekleriz. İnşallah devam eder, bir hafta sürsün isterim. Şu anda barajların yüzde 20-60'larda olduğu söyleniyor. Allah göstermesin, böyle giderse sonumuz daha kötü olur. Bu yüzden yağan karı değerlendirmemiz lazım. Nasıl değerlendireceğiz diye soracak olursanız bize bu günleri gösterdiği için Allah'a dua etmemiz lazım. Hiç yağmasaydı ne olacaktı ama yağdı çok şükür. Biz de şimdi ufaklığı aldık ve buraya geldik” diye konuştu.

“Bu havada koşmak iyi geliyor”

Sıfırın altındaki soğuğa rağmen spor kıyafetleriyle parkta koşan Kanadalı Jessica Sim ise, “Bu havada koşmak daha iyi, bana çok iyi geliyor. Karı çok seviyorum, ben de Kanadalıyım aslında. Kanada da çok güzel, burası da. Şu an buradayım ve burası güzel. Bu havada koşmak çok enerji veriyor, iyi hissediyorum. Daha hızlı koşmamı sağlıyor çünkü hava soğuk” dedikten sonra koşmaya devam etti.

Parkın muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi

Öte yandan kar yağışıyla birlikte tamamen beyaza bürünen parkın kartpostallık görüntüsü havadan görüntülendi. Park bu görüntüsüyle alışılmış yeşil görüntüsünü beyaza bıraktı.