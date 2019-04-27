(Özel) Yıllardır biriktirdiği pulları dolandırıcıya kaptırdı

İstanbul'da pul koleksiyoncusu, yıllardır biriktirdiği pullarını dolandırıcılara kaptırdı. İnternetten sattığı pulları kargoya vererek Nijerya'ya gönderen koleksiyoner, ücretini alamadığı gibi dolandırıcıya gümrük ücreti adı altında ekstra para da gönderdi. Talihsiz koleksiyoncu hem koleksiyonundan hem de parasından oldu.

İddiaya göre Kazım Şahin, yıllardır biriktirdiği pul koleksiyonunu ihtiyaçtan dolayı satmaya karar verdi. 3 ciltten oluşan ve sayısı bini aşan pulları satmak isteyen Şahin, bir internet sitesinde koleksiyonu için ilan verdi. Daha sonra bu ilanla ilgilenen bir kişi Kazım Şahin ile irtibata geçti. Şahin, İngilizce mesajlar yazan kişiyle anlaşmak için çeviri programı kullandı. Kendisinin İncirlik Üssü'nde çalışan Amerikan askeri olduğunu söyleyen kişi, pul koleksiyonunu Nijerya'daki bir arkadaşına göndereceğini ifade etti. Bunun üzerine Şahin'e bir adres gönderen şahıs, koleksiyonun bu adrese kargolanmasını istedi. Kazım Şahin de pul koleksiyonunun ücreti ile beraber kargo ücretinin de verilmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, Şahin'e banka aracılığıyla bir mail gönderildiğini belirtti. Mailde ödenecek toplam ücretin 3 bin 700 lira olduğu ve koleksiyon kargoya verildiği zaman ödemenin gerçekleşeceği yazdığı belirtildi. Mailde yazanlara inanan Şahin, koleksiyonunu kendisine verilen adrese kargoladı. Bir gün sonra şahıs, Şahin'e mesaj atarak kargonun gümrükte takıldığını, sorunun giderilmesi için de Şahin'den Nijerya'daki arkadaşına bin 250 lira göndermesini talep etti. Fakat Şahin, elinde 800 lira olduğunu söyleyerek bu parayı gönderdi. Aradan bir gün geçtikten sonra şahıs Şahin'e tekrar mesaj attı ve 455 lira daha göndermesi gerektiğini söyledi.

"Banka göndermiş gibi size mail gönderiyorlar"

Olayla ilgili konuşan Kazım Şahin, "Benim elimde 3 adet pul koleksiyonu halinde kitapçığım vardı. Çok eskilere yönelik, 1950 senelerinden bu yana Fransa olsun, Almanya olsun, İsrail, genellikle yoğunluk olarak Türkiye'nin eski posta pul koleksiyonum vardı. Ben bunları satma gereği duydum ihtiyaçtan dolayı. Bir kişi bana mesaj attı. İngilizce yazıyordu ben de İngilizce bilmediğimden çeviri kullanarak cevapladım hep. Kendisi Adana İncirlik Üssü'nde Amerikan askeri olduğunu söyledi. Nijerya'daki arkadaşına hediye olarak göndereceğini söyledi. Ben de buna tamam dedim. Bana dedi ki kargo üzerinden gönderebilir misiniz? Adres verdi ben de ücretini sordum bana banka aracılığıyla size mail gelecek bu maile bakar mısınız dedi. Baktım 3 bin 500 lira ücret görünüyor havale olarak artı 200 lira kargo ücreti olarak. 'Postaya verdiğiniz takdirde bunu sizin hesabınıza onaylayacaklar' dedi. Bunun içeriğini kendileri değiştiriyormuş, herhangi bir maili alıp kopyalayıp senin adına düzenleyip banka göndermiş gibi size mail gönderiyorlar. Ben de ilk defa başıma geldi inandım buna. Ben de hesap numarası verdim, tamam dediler onayda bekliyor kargoya verince hesabınıza düşecek dediler. Ben kargoya verdim. Aradan bir gün geçti bana dediler ki orada gümrüğe takıldı, arkadaşımın parası yokmuş gümrükten alabilmesi için bin 250 lira gümrük parası gönderebilir misin dedi bana. Onu size ekstra göndereceğiz dediler. Banka yine mail attı dediler. Baktım 4 bin 955 lira olarak onayda bekliyor dediler. Ben de 800 lira var dedim, masrafıyla beraber 885 lira dedim. Tamam onu gönderin dediler ben de inandım gönderdim. Adam bana bir saat sonra 455 lira daha göndermen gerekiyor dedi" diye konuştu.

Bu konuşmadan sonra durumdan şüphelenen Kazım Şahin, kargosunu sorguladığında yurt dışına gönderildiğini öğrendi. Bu sebepten dolayı kargoyu geri alamadığını ifade eden Şahin, bankadan geldiğini sandığı maillerin aslında kedisini dolandıran şahıs tarafından değiştirilerek gönderildiğini anladığını belirtti. Ayrıca talihsiz adam başka kişilerin de bu şekilde dolandırılmamasını temenni etti.

Hem pul koleksiyonundan hem de parasından olan Kazım Şahin, "Toplamda 140 lira kargo parası, 800 lira Nijerya'ya gönderdiğim artı 85 lira. bin 200 lira kadar param gitti. Pullarımın değeri daha fazlaydı aslında 5-10 bin lira yapabilirdi ama ben de 3 bin 500 lira fiyat koymuştum şu anda elimden uçtu gitti" dedi.